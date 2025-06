Зеленски пристигна в Нидерландия и донесе добри новини на Украйна (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Хага за срещата на върха на НАТО и веднага донесе добри новини за отбранителните сили на страната си - Нидерландия подписва договор с украински компании за производство на 600 000 дрона. Нидерландският министър на отбраната Рубен Брекелманс обяви, че новият пакет от помощи е на стойност 175 млн. евро и ще включва радарни системи, безпилотни превозни средства и дронове.

В пакета са и вече обещани 500 милиона евро за 600-те хиляди дрона, съобщава местната телевизия NOS.

⚡️Netherlands Signs Contract with Ukrainian Companies to Produce 600,000 Drones Dutch Defense Minister Ruben Brekelmans announced that the new €175 million aid package will include radar systems, unmanned vehicles, and drones. pic.twitter.com/JyhXDdJQLg

Премиерът на страната Дик Схоф същевременно заяви, че НАТО скоро ще представи голям пакет за подкрепа на Украйна, насочен към безпилотни самолети и противовъздушна отбрана.

На среща с нидерландския премиер Зеленски обяви нов етап в украинско-нидерландското сътрудничество в областта на отбраната: съвместно производство на оръжия и безпилотни самолети - отчасти в Украйна, отчасти в Нидерландия.

🇺🇦🇳🇱 Zelensky, meeting with Dutch PM Dick Schoof, announced a new phase in Ukraine-Netherlands defense cooperation: joint production of weapons and drones, partly in Ukraine, partly in the Netherlands.



“Russia gets drones from Iran and North Korea. We must respond with tech,… pic.twitter.com/zGIOwQdyru