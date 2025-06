"Не знаят какво, по дяволите, правят": Тръмп недоволен и от Израел, и от Иран (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп обвини както Израел, така и Иран в нарушаване на примирието между двете страни, само часове след като самият той го обяви. В гневна публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп отправи остро предупреждение към Тел Авив, малко преди да отпътува за среща на върха на НАТО в Хага. По-рано Тръмп обяви началото на примирието с кратко послание: "Примирието вече е в сила. Моля, не го нарушавайте".

Припомняме, че по-малко от час след като Израел обяви, че приема условията за спиране на огъня с Иран, войната се възобнови. Причината - изстреляна от Иран ракета в рамките на уж вече влязлото в сила примирие. В отговор, израелският министър на отбраната Израел Кац заяви директно: "Заради нарушаването на прекратяването на огъня от страна на Иран, инструктирах Израелските отбранителни сили (ЦАХАЛ) да нанесат мощни удари срещу цели на режима в сърцето на Техеран". Още: Иран отрече да е нарушил примирието, обяви "поражение" за Израел (ВИДЕО)

"Израел. Не пускайте тези бомби. Ако го направите, това е сериозно нарушение. Приберете пилотите си, веднага!" – написа Тръмп в пост, публикуван след излитането му от Вашингтон.

По-рано, пред журналисти пред Белия дом, той изрази недоволство от двете страни, но особено от Израел, когото обвини в провокация веднага след постигане на споразумение за спиране на огъня.

"Трябва да накарам Израел да се успокои. В момента, в който сключихме сделката, те излязоха и пуснаха най-голямото количество бомби, което съм виждал досега", заяви Тръмп, преди да се качи на президентския хеликоптер.

В типичния си директен стил той добави: "Иран и Израел воюват толкова дълго и ожесточено, че вече не знаят какво, по дяволите, правят."

BREAKING: Trump says Israel and Iran “don’t know what the f*ck they’re doing.” pic.twitter.com/sIYaouXgbg