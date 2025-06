Война с НАТО за трилиони: Със спиране на влак Путин може да нахлуе в Европа (ГРАФИКА)

В момента Европа наблюдава военно укрепване на Русия под ръководството на диктатора Владимир Путин, опитвайки се да се пребори със заплаха, която само преди няколко години беше немислима - война с Москва. Руската федерация произвежда артилерийски снаряди, дронове и ракети със скорост, която скоро ще надхвърли нуждите на нейните войски в Украйна. Забелязва се и повишена активност във военните бази край финландската граница, а европейски разузнавателни служби оценяват, че Путин ще тества член 5 на НАТО в бъдеще, за да види дали Алиансът ще се притече на помощ на нападната страна.

Анализатори от Bloomberg оформиха няколко сценария, при които Путин може да атакува Европа, и описаха под какъв претекст може да го стори. Изданието обаче назовава една от причините, поради които война между Русия и НАТО няма да започне сега. „Войната на територията на НАТО остава малко вероятна, защото Русия все още не разполага с необходимите възможности и вероятно няма да иска война на два фронта“, твърдят журналистите.

Снимка: Getty Images

В същото време Дания има ужасяваща прогноза. В Копенхаген смятат, че Путин може да влезе във война със съседна държава в рамките на 6 месеца. Имат се предвид балтийските страни.

Трите балтийски държави представляват малка част от европейската икономика, но в стратегически план те са от решаващо значение. А също заемат специално място в изкривеното историческо въображение на Путин, отбелязват авторите на публикацията.

Според изчисленията една подобна война, ако избухне, може да намали световното производство с 1,3% - или 1,5 трилиона долара - през първата година, което е почти толкова, колкото пълномащабното нахлуване в Украйна.

Щетите ще бъдат много по-големи, ако войната се разпространи в други европейски държави.

Нахлуването може да започне с инсцениран инцидент или хибридна атака, гласят прогнозите. Железопътната линия Москва-Калининград, свързваща руската столица с руския ексклав между Полша, Литва и Балтийско море, е една от уязвимите точки. Тя преминава през литовската столица Вилнюс, без да спира. Бившият литовски външен министър Габриелиус Ландсбергис вече предположи, че като първа стъпка Русия може да изфабрикува претекст за спиране на влака Москва-Калининград в Литва.

След това Кремъл би могъл да изпрати войски под претекст за защита на блокирани руски граждани, като на практика нахлуе в Литва. Освен това може да започне нападения срещу Естония и Латвия, да разгърне военноморските си сили, за да поеме контрола над Балтийско море и ключови острови в него, и да прекъсне сухопътните връзки на Прибалтика с Полша в Сувалския коридор.

