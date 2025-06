"Примирието" продължава: Израел не послуша Тръмп и "символично" удари цел в Техеран (СНИМКИ)

Израел нанесе ограничен въздушен удар в района северно от Техеран малко след като американският президент Доналд Тръмп публично настоя всички израелски бойни самолети да напуснат иранското въздушно пространство. Взривовете, чути в северната част на иранската столица, идват в момент на т.нар. "примирие", сключено само часове по-рано с посредничеството на САЩ.

По данни на израелски военни източници, цитирани от The Jerusalem Post, ударът е бил умишлено символичен – по радарна станция, с цел да се демонстрира военен отговор срещу иранската атака, без да се провокира ескалация и без да се нарушава напълно примирието.

По същото време Тръмп написа в социалната си мрежа, че Израел няма да атакува Иран и "всички самолети са се върнали обратно". "Никой няма да пострада, прекратяването на огъня е в сила! Благодаря за вниманието по тази тема", завършва коментара му в Truth Social.

По-рано днес (24 юни) израелският министър на отбраната Израел Кац съобщи, че е разпоредил удари по цели в Техеран в отговор на изстрелването на две ирански ракети по Северен Израел – нападение, което се е случило само часове след влизането в сила на "примирието". "Разпоредих на ЦАХАЛ да отговори решително на нарушението на примирието с интензивни удари по цели на режима в сърцето на Техеран," се казва в изявление на Кац. Още: Иран отрече да е нарушил примирието, обяви "поражение" за Израел (ВИДЕО)

На фона на нарастващото напрежение президентът Тръмп изрази недоволство от действията на Израел и настоя за деескалация. "Трябва да успокоя Израел. Ще видя дали мога да го спра," заяви той преди телефонен разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху.Още: "Не знаят какво, по дяволите, правят": Тръмп недоволен и от Израел, и от Иран (ВИДЕО)

По информация на израелски официални лица, по време на разговора Тръмп директно поискал от Нетаняху "пълна отмяна на атаката." Премиерът отвърнал, че "ударът е необходим." В резултат на това Израел се ограничил само до една символична атака.

В изказванията си Тръмп не скри раздразнението си: "Не съм доволен от Израел. Знаете ли, когато кажа: "Имате 12 часа", не значи да излезете в първия час и да изсипете всичко, което имате. Не съм доволен и от Иран."

Israeli Prime Minister's Office:



Following President Trump's conversation with Prime Minister Netanyahu, Israel refrained from further strikes.