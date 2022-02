Европейската комисия предлага зеленият сертификат за пътуване да важи до средата на 2023г.

От институцията подчертават, че вирусът на COVID-19 продължава да е разпространен в Европа и на този етап не може да се определи въздействието на евентуалното увеличение на инфекциите през втората половина на 2022 г. или от появата на нови варианти. Удължаването на действието на регламента ще гарантира, че гражданите ще могат да продължат да използват своя цифров сертификат за COVID, когато пътуват в ЕС.

Регламентът изтича през юни тази година. ЕК прави предложението толкова рано, за да гарантира, че Европейският парламент и Съветът на ЕС ще могат да приключат законодателната процедура навреме, преди да изтече валидността на настоящите изисквания.

В съобщение на ЕК се отбелязва, че решенията как да се използват сертификатите на национално равнище остават в ръцете на местните власти. Комисията допълва, че европейското законодателство нито изисква, нито забранява използването на сертификатите по национални правила. ЕК насърчава държавите да признават еднаква валидност на сертификатите за национални цели и при пътуване в ЕС.

As long as the pandemic persists, we must continue to facilitate safe free movement and travel in times of uncertainty.



We are proposing to extend the #EUCOVIDCertificate until 30 June 2023, ensuring free movement in case EU countries maintain certain public health measures.