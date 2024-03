Евросъюзът удължава либерализацията на украинския внос, но при едно важно условие

„Основният период, използван за активиране на защитния механизъм, ще бъде удължен до втората половина на 2021 г. Комисията също така ще засили някои от формулировките в своята декларация... Това е много деликатен баланс, който държавите-членки биха могли да постигнат днес в добър дух на компромис“, каза анонимен служител, запознат с дискусиите, пред репортери в Брюксел.

От белгийското председателство на Европейския съюз потвърдиха информацията за споразумението, като отбелязаха, че то осигурява „балансиран подход между подкрепата на Украйна и защитата на селскостопанските пазари на Евросъюза“. Според оценките на Европейската комисия, обявени на закрито заседание на посланиците на ЕС, Украйна ще загуби 86 милиона евро, ако за основа на изчисленията се вземе и втората половина на 2021 г.

На 5 юни 2024 г. изтичат мерките на ЕС за либерализация на търговията с Украйна, въведени заради войната, подета от Русия. В момента вървят активни разговори дали държавите-членки да удължат тези мерки. Предварително в Съвета на ЕС и Европейския парламент имаше съгласие това да се случи, но при условие, че Европейската комисия реагира бързо, в случай, че украинският внос причини значителни изкривявания на пазарите в ЕС.

Предвижда се и аварийно спиране за особено чувствителни категории селскостопански продукти - птиче месо, яйца, захар, овес, царевица, зърнени култури и мед. Индикаторите за 2022 и 2023 г. трябваше да бъдат основен ориентир за това, но на 27 март посланиците на страните членки решиха да добавят данните от втората половина на предвоенната 2021 г. Ако вносът на тези продукти надхвърли средните обеми за този период, се очаква да бъдат въведени мита.

