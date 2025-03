F-16 и Mirage-200 не компенсират Тръмп: Официални данни за дъжда от нови руски ракети в Украйна (ВИДЕО)

Мащабът на руската ракетна атака и атака с дронове от тази нощ (малките часове на денонощието) е бил много сериозен - това показват данни на украинските ВВС. Основните цели - критични инфраструктурни обекти. Основният акцент на удара е върху съоръженията за добив на газ в Украйна, уточняват от ВВС на Украйна.

Изрично уточнение - в отблъскването на атаката са участвали изтребители F-16 и Mirage-2000. Това обаче не е стигнало да бъдат отразени всички ракети и дронове, като руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" обяви успешно попадение в газопровод в Тернопол, а ръководителят на местната военновременна администрация Вячеслав Негода потвърди, че са ударени "промишлени обекти" - Още: Ефектът "Тръмп": Дъжд от руски ракети срещу Украйна, Полша реагира с изтребители

Общо Русия е изстреляла 67 ракети и 194 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в цяла Украйна. В това число:

Към 10:00 часа съгласно данните на украинските ВВС са свалени 134 въздушни цели:

На този фон беше потвърдено, че американската сателитна компания Maxar Technologies е получила уведомление от администрацията на Доналд Тръмп да не праща повече сателитни данни на Украйна - Още: Десетки убити и ранени от руска ракета украински военни: Данни от украински журналист (ВИДЕО)

❗️U.S. aerospace company Maxar Technologies has cut off Ukraine’s access to its satellite imagery services following a U.S. government request – Militarnyi. Another step in restricting intelligence sharing from the U.S. to Ukraine.https://t.co/9fiGRpPXJN pic.twitter.com/XU5vTuGBZz