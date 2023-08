Фалшив профил на немски министър с пародийни постове (СНИМКА)

Общо около 50 000 акаунта са абонирани за пародийния акаунт и въпреки това някои шеговити постове получават повече харесвания и репостове от истинските.

Една от често споделяната шега по адрес на Бербок са нейните думи за феминистката външна политика.

Още: В Германия шокирани: Аналена Бербок харчи по 9000 евро месечно за гримьор

"Вярваме, че в една демократична система всеки публичен политик може да стане обект на пародия. Но понякога това създава външнополитически рискове", написаха от ведомството.

За пример е даван и пост на пародийният акаунт Baerbock, който наскоро ретуитна един от политиците на Нигер по време на преврата и написа кратък коментар на френски език. Германското външно министерство смята, че този текст "може да не е бил разпознат като фалшив от всички при бърз прочит" и е публикуван "в средата на опасна криза".

Министерството е подало жалба до ръководството и на Х, бившия Twitter. Пародийният акаунт беше блокиран за известно време и след това възстановен чрез премахване на синята отметка за верификация и промяна на името.

Сега се нарича Außenministerin Parody Annalena Baerbock.

