Фантастична операция: Руснаците не успяха да дотичат до самолетите си

Руснаците дори не са имали време да дотичат до самолетите си поради бързината на украинската операция на летището Борисоглебск в руската Воронежска област. Това каза авиационният експерт Константин Криволап в ефира на телевизия "Киев 24". "Беше проведена толкова бързо, че руснаците не са имали време да стигнат до самолетите си. И всъщност са имали късмет, иначе щяха да изгорят заедно с тях", каза Криволап.

Той заяви още, че руснаците обикновено често местят самолетите си между базите, за да избегнат твърде дълъг престой на едно място и да не станат мишена на украинските удари. "Но този път бяха сгащени", каза той.

По думите му, четири самолета със сигурност са били унищожени, още два са били повредени.

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На въпрос дали могат да бъдат ремонтирани, той заяви, че след такова излагане на топлина, ако там е имало силен пожар, тези самолети повече няма да могат да изпълняват никакви мисии: "Всички съединения, всички уплътнения, самият метал, от който е направен самолетът, вече не са способни да изпълняват функциите си след такова излагане на топлина. Те биха могли да бъдат само музейни експонати", са думите му.

Експертът определи операцията като "фантастична" и проведена толкова бързо, че руските еипажи не са имали време да издигнат самолетите във въздуха.

Руско летище е в пламъци след украинска атака (ВИДЕО)