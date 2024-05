Фицо е в съзнанение след опита за атентат

Още: Последни новини за състоянието на Фицо

Нито телевизия TA3, нито вестник „Денник“ обаче предоставиха повече информация за здравословното състояние на Фицо късно снощи.

По-рано миналата вечер по официална информация е имало опасност за живота на 59-годишния политик. Оттогава няма ново изявление или разяснение от правителството.

Фицо беше прострелян от 71-годишен мъж в словашкия миньорски град Хандлова. Според очевидци мъжът е прострелял няколко пъти премиера след изнесено заседание на кабинета, докато той се ръкувал с дошли да го поздравят привърженици.

Според правителството стрелбата е имала политически мотив. Медиите съобщиха, че съпругата на предполагаемия стрелец е била разпитана в полицията.

Арестуваният е Юрай Цинтула, сочен за писател тип поет, но и бивш служител в охранителна компания. Синът му заяви пред медиите в Словакия, че баща му има оръжие, което притежава законно. Появи се и кратък видеозапис с Цинтула след задържането му, в който той казва, че стрелял по Фицо, защото не бил съгласен с политиката му.

