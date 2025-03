Фицо със скандален разказ: Урсула ми се кара половин час и каза, че съм пълен идиот (ВИДЕО)

Словашкият премиер Роберт Фицо разкри, че е получил остри критики по време на скандален разговор с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Причината - предстоящото въвеждане на мита от страна на САЩ и опита на Фицо да договори преференциални мита за страната си. Според него фон дер Лайен е изразила силно недоволство от неговите действия".

"Урсула ми се скара ужасно, ужасно. Робърт, какво направи, защо преговаряш така с Тръмп? Нормален ли си? Караше ми се половин час и каза, че съм пълен идиот", разказа Фицо пред местни медии. Разговорът се е провел рано тази сутрин. Още: Унгария без право на глас в ЕС? Фицо брани Орбан от евролидерите

Припомняме, че на 2 април се очаква президентът на САЩ Доналд Тръмп да въведе мита върху вноса на всички стоки и услуги от целия свят. В момента редица държави лобират пред Белия дом за изключения. Миналата седмица Тръмп все пак предположи, че може да "даде облекчения на много страни".

Словашкият премиер предупреди, че тези мита ще засегнат много автомобилната индустрия в Словакия. Фицо е предложил на председателя на Европейската комисия Словакия да участва активно в търсенето на решение. Още: Евролидерите не искат Орбан, Фицо заплаши да блокира финалния документ от срещата на върха (ВИДЕО)

Предстои среща с производителите на автомобили в Словакия, за да се обсъдят възможни мерки. Словашкото правителство ще представи тези мерки на Европейската комисия, за да може ЕС също да реагира.

