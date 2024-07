Финландия отваря за САЩ 15 от военните си бази

Финландският парламент единодушно одобри споразумение за сътрудничество в областта на отбраната със САЩ. Съгласно него Финландия ще отвори 15 от своите военни бази за потенциално използване от американските сили и ще позволи на Щатите да внасят отбранително оборудване и други материали, а и да водят военни.

Освен това споразумението предвижда създаването на определени военни зони, които ще включват съоръжения, до които ще има достъп само американски персонал. Документът създава рамка за дейностите на САЩ и за по-постоянно присъствие във Финландия.

