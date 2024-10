Финландия повдигна обвинения във военни престъпления срещу бившия командир на неонацистката група Русич Ян Петровски, известен и като Воислав Торден.

Петровски беше задържан още през юли 2023 г., Украйна поиска екстрадирането му, което накара бойците от Русич, воюващи срещу Украйна, да заявят, че няма да се бият, докато Русия не осигури завръщането на техния командир у дома, но в крайна сметка бяха принудени да се върнат в действие. През декември Върховният съд на Финландия отхвърли искането на Киев за екстрадиция на военния офицер, като се съмняваше, че той ще получи справедлив процес и човешки условия.

Finland has filed war crimes charges against the ex-commander of the neo-Nazi Rusich Group, Jan Petrovsky (Voislav Torden)



Petrovsky was detained back in July 2023, Ukraine demanded his extradition, causing Rusich fighters fighting against Ukraine to declare they would not… pic.twitter.com/OoReFfXkPj