Русия започва да използва военен ескорт за танкери от своя сенчест флот, който транспортира руски петрол в нарушение на ценовия таван на Г-7 и западните органичения. Ескортът е факт във Финския залив. Това каза финландският министър на отбраната Анти Хакканен пред известното финландско издание Yle, което има и рускоезична версия.

"Руското военно присъствие в региона винаги е било забележимо, това не е новина. Новото обаче е, че Русия защитава танкерите от своя сенчест флот в тесния проход на Финския залив. Има военен ескорт и присъствие на въоръжени сили. Това е напълно нова ситуация", каза Хакканен. Финландските военноморски сили също отчитат увеличаване на руския военен трафик във Финския залив.

Финландското министерство на отбраната вече е поискало от руския посланик да обясни инцидента, при който на 23 май два руски изтребителя нарушиха въздушното пространство на Финландия. Страната стана член на НАТО след като руският диктатор Владимир Путин стартира пълномащабната война срещу Украйна на 24.02.2022 година.

Финландия е в добра ситуация със сигурността, подкрепена от тесни връзки със съюзниците от НАТО и администрацията на Тръмп, увери Хакканен. "Не виждам непосредствена заплаха за Финландия. Но Русия засилва военния си капацитет и е агресивен и опасен съсед за цяла Европа, това е ясно. Хората обаче могат да бъдат напълно спокойни – въпреки че Русия извършва тези промени и близостта до нея носи своите рискове", заяви финландският министър на отбраната.

Източник: Yle

Същевременно, беларуската опозиционна медия NEXTA публикува кратко съобщение в канала си в социалната мрежа "Х". То е посветено на новия германски канцлер Фридрих Мерц. NEXTA написа, че Мерц е заявил, че Германия няма повече да се ограничава при доставка на оръжия за Украйна що се касае до обсега. Изглежда обаче това е преувеличение на думи на канцлера на Германия, че е важно, че вече няма ограничения според обсега пред Украйна за използване на оръжия.

⚡️German Chancellor Friedrich Merz stated that Berlin no longer limits the range of weapons supplied to Kyiv.



Taurus are coming? pic.twitter.com/N5nDh4Mqr7