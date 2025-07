Операция "Паяжина" е страшният руски кошмар: Москва гради защитни структури в авиобазите си (СНИМКИ)

Русия изгражда защитни структури в някои от своите военновъздушни бази след украинската операция "Паяжина" на 1 юни, която постави на колене стратегическите бомбардировачи на страната агресор. Тогава Службата за сигурност на Украйна порази пет ключови летища дълбоко на руска територия чрез дронове, вкарани в Руската федерация с камиони - буквално под носа на Федералната служба за сигурност (ФСБ). Според СБУ акцията е била планирана повече от година и половина и в крайна сметка са били поразени 41 руски самолета, макар че не е ясно със сигурност колко от тях са напълно унищожени.

Russia is reinforcing its airbases following Ukraine’s "Spider Web" operation. Satellite images from July 7 show major fortifications at Khalino Airbase—around 10 covered bunkers, 12 uncovered concrete shelters, and 8 new hangars. Similar construction is underway at Saky Airbase… pic.twitter.com/r52VYjgifq

Базираната в Украйна разузнавателна организация с отворен код Frontelligence Insight съобщава, че сателитни снимки, събрани на 7 юли, показват как руските сили са изградили около 10 укрепени бункера с почвени покрития, 12 бетонни конструкции тип бункер без почвени покрития и 8 сгради тип хангар във военновъздушната база "Халино" в Курска област.

Сателитни снимки на Planet Labs, събрани на 27 юни от военновъздушната база, също показват укрепени хангари, което подкрепя оценката на Frontelligence Insight.

Последната посочва, че има и две бетонни постройки от типа бункер във военновъздушната база "Саки" на окупирания Кримски полуостров, а сателитни снимки на Planet Labs, събрани на 7 юли, също показват бетонни укрития за самолети там.

4/ At Saky Airbase in Crimea, Russian forces appear to have completed at least 12 concrete bunker-style structures (shelters), now actively used by the Russian Air Force. Inside these reinforced shelters, we’ve identified both jets and larger drones, including the Orion. pic.twitter.com/Aa3hujazF5