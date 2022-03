Фон дер Лайен: ЕС няма да позволи руският газ да се плаща в рубли

Тя определи подобен вариант като неприемлив, тъй като според нея плащанията в рубли биха нарушили антируските ограничения, наложени от Европейския съюз.

"Това би било опит да се заобиколят санкциите. Няма да позволим заобикаляне на ограниченията ни", заяви Фон дер Лайен.

Ръководителят на Европейската комисия обяви и ново партньорство между ЕС и САЩ, включващо допълнителни доставки на втечнен природен газ от САЩ за ЕС, които да заменят руските доставки.

"Заедно с президента на САЩ Джо Байдън ще представим нова глава в нашето партньорство в областта на енергетиката. Говорим за допълнителен втечнен природен газ от САЩ за ЕС, който да замени руския, с който разполагахме досега", каза тя.

