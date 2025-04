Франция е заплашена от наводнения (КАРТА)

Франция е заплашена от наводнения. За това предупреждава френският уважаван всекидневник Le Monde във вторник. Четири френски департамента обявиха оранжева тревога за опасност от наводнения. Става въпрос за регионите на Франция: Чаренте-Мартиме, Чаренте, Дордон и Гиронде. Причината са продължителните дъждове в региона, които доведоха до покачване нивата на река Дордон. Стана ясно, че към момента съществува риск от преливане на два от притоците й, а прогнозата на синоптиците не е добра, тъй като се очакват още валежи.

🟠Maintien en #VigilanceOrange crues de la #Dronne aval (dép. 16, 17, 24, 33) et de l'#Isle aval (dép. 24, 33). Soyez prudents et restez informés avec le site https://t.co/df6JDFOHeL et l'application #Vigicrues pic.twitter.com/2aljtfvgyp