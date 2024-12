Франция ще продължи да доставя на Украйна ракети с далечен обсег SCALP и смята, че военните обекти на руска територия са легитимни цели за украинците, заяви посланикът на Париж в Киев - Гаел Весие. SCALP са френската версия на британските Storm Shadow, които заедно с американските ATACMS вече полетяха към цели дълбоко в Русия след западното разрешение. Диктаторът Владимир Путин отговори с изстрелване на новата руска балистична ракета "Орешник" със среден обсег, която порази Днипро.

„Да, ние продължаваме да предоставяме ракети SCALP. Не разполагаме с толкова много и трябва да закупим още, така че това отнема известно време", заяви Весие в интервю за "Интерфакс-Украйна". "Това се усложнява и от факта, че трябва да осигурим подходяща отбрана на страната ни. Но правим всичко възможно и изпращаме на Украйна нови френски ракети SCALP, Великобритания доставя Storm Shadow, а американците - ATACMS“.

Той също така припомни позицията на Франция за разрешаване на използването на френски оръжия с голям обсег на действие, по-специално за удари дълбоко в Руската федерация.

Снимка: Getty Images

„Ние нямахме „червена линия“ по този въпрос, а военните цели на руска територия са легитимни. Украйна има право да се прицели в руския военен потенциал, защото това е безумна ситуация, в която руснаците могат да нападнат Украйна от руска територия, а Украйна не може да премахне тази заплаха. Това би било несправедливо“, подчерта посланикът пред агенцията и отбеляза, че Париж продължава да подкрепя тази позиция.

Междувременно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков коментира думи на новоназначения американски президент Доналд Тръмп от интервюто на републиканеца за списание "TIME", обявило го за "Личност на годината". Тръмп заяви, че е "много голяма грешка" даденото от администрацията на Джо Байдън разрешение за нанасяне на удари дълбоко в Русия от страна на Украйна чрез използване на западни ракети. Това, по думите му, водело до ескалация.

