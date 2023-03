Френски разузнавач загина при Бахмут (СНИМКА)

ОЩЕ: Руска пропагандистка шокирана от посещението на Зеленски в "обкръжения" Бахмут (ВИДЕО)

Дейвид е воювал в Украйна в продължение на година, а наскоро се е присъединил към Международния легион на Въоръжените сили на Украйна като разузнавач, уточняват военните.

Смъртта му е потвърдена и от сестра му.

Kevin David was in reconnaissance and also stretcher-bearer, and had been in Ukraine for a year, recently with the International Legion



29 yrs old, he succumbed in battle in Bakhmut



Kevin D was an amazingly dedicated soldier

🌻🇺🇦🕯🇨🇵🌻 pic.twitter.com/NIRAmC3xV8