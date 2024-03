ФСБ се разшета: Атакува и арестува заподозрени за тероризъм в Дагестан (ВИДЕО)

В блокирания блок в Каспийск се счита, че има двама заподозрени за тероризъм - РИА не си прави труда да предполага, че може да не са виновни, а директно ги нарича терористи.

Освен това - в Дагестан има още трима задържани, при извършена по-рано акция. Конфискувани са автоматични оръжия, боеприпаси и взривни устройства.

‼️ Russian media showed footage from the "anti-terrorist" operation in Dagestan



In Makhachkala, the FSB blocked an entire neighborhood in the private sector. pic.twitter.com/b9JyzdNMPJ