Русия модернизира ударно ядрените си бази, разположени край границите на Европа (ВИДЕО)

През последните няколко години Русия е модернизирала най-малко пет ядрени бази близо до Европа. Сред тях са тези в Калининград, Арктика и Беларус. Това стана ясно от сателитни изображения, показани от шведския информационен портал SVT.

Russia is modernizing its nuclear bases near the EU, according to the Swedish outlet SVT.



One such base is located in Kaliningrad, just 270 kilometers from Sweden, and in recent years, five Russian nuclear facilities have been built or upgraded near the Swedish border.



