FT: Русия е подготвила флота си за ядрен удар по Европа - България също е мишена (КАРТА)

Русия е подготвила флота си за нанасяне на ракетни удари с ядрен заряд по цели в Европа. Новината съобщава престижното издание Financial Times, като се позовава на секретни документи, с които се е сдобило.

В тях се казва, че Руските военноморски сили са обучени да изстрелват ракети с ядрени бойни глави дълбоко в Европа в случай на потенциален конфликт с НАТО.

Още: Шествие в Русия: Искаме ядрени ракети срещу Вашингтон и САЩ да капитулират! (ВИДЕО)

Още преди Русия да започне пълномащабната си инвазия в Украйна, офицерите от НАТО са се сдобили с карти на вероятни цели, които руснаците могат да поразят. Някои от тях са доста далеч - западното крайбрежие на Франция и Бароу на Фърнис в западната част на Великобритания.

Картите показват 32 цели в Европа, които са част от иначе стотици потенциални мишени, дори ако не и хиляди. България също е определена като мишена.

NEW: Maps show Russian navy trained to target sites inside Europe with nuclear-capable missiles as a secret presentation reveals plans for overwhelming strikes in early stages of a potential Nato conflict



Read @xtophercook and @maxseddon's reporthttps://t.co/8UaIYoQlFe pic.twitter.com/HnksgGcaMF