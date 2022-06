Гади ми се от вас: Майката на убития френски журналист към сепаратистите в Луганск (СНИМКИ)

„Аз съм майката на младия журналист, който вие убихте вчера (30 май - бел.ред.)", пише в открито писмо, адресирано до редакцията на ТАСС и до Пасечник почернената жена. "От вашето прессъобщение ми се гади. Разбира се, вие страхливо се опитвате да намерите оправдание, но знайте, че никога няма да успеете да опетните неговата памет. Всички познаваха неговата професионална и лична отдаденост на демокрацията, човешкото уважение и най-вече свободната, безпристрастна и честна информация - понятия, които за вас, изглежда, са много далечни", пише тя.

„Въпреки болката, знам защо моят син загина“, добавя тя. "Един ден истинските виновници за тази престъпна абсурдност ще бъдат подведени под отговорност."

32-годишният Льоклер-Емхоф загина от шрапнел в понеделник, докато е съпровождал хуманитарен конвой по пътя за Лисичанск в района на Северодонецк. Автомобилът, с който е пътувал, е бил обстрелван от артилерийски огън. Льоклер-Емхоф е бил придружен от колегата си Максим Брандщатер, който е бил леко ранен. Това е била втората мисия на журналиста в Украйна от началото на войната на 24 февруари.

French journalist Frederic Leclerc-Imhoff was killed on the road Lyssychansk - Bakhmut in a humanitarian convoy. I met him in Bashtanka along with the press officer of the 63rd brigade a few days ago. He did everything to show the truth to the world. This is a double crime. pic.twitter.com/uM1qlmMux5