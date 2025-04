Гангстерската война в Швеция: Задържаха тийнейджър за фаталната тройна стрелба в Упсала (ВИДЕО)

Шведската полиция е арестувала тийнейджър след смъртоносната тройна стрелба в Упсала този вторник, 29 април. Съобщава се, че стрелецът е избягал със скутер след нападението във фризьорски салон в центъра на града, след което полицаите го издирваха. Ден по-късно беше потвърдено, че извършителят е открит и е задържан. Той е на възраст под 18 години. И трите жертви са на възраст между 15 и 20 години, съобщи шведската полиция на пресконференция, въпреки че регионалният началник Ерик Окерлунд каза, че самоличността им не е потвърдена на 100%.

Полицията разследва възможността смъртните случаи да са свързани с бандитски престъпления, съобщават шведските медии.

Three dead in shooting in Swedish student town: "Very serious facts"



Three people have been killed in a shooting in the centre of the Swedish city of Uppsala, a student city north of the capital Stockholm, police confirmed to local newspaper Upsala Nya Tidning.… pic.twitter.com/vwH4AXYcui