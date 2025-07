Ген. Залужни заговори за още 9 г. война, Путин чака отвлечените украински деца да станат на 18 и ги прави пушечно месо (ОБЗОР - ВИДЕО)

Бившият върховен главнокомандващ на украинската армия и настоящ посланик в Обединеното кралство ген. Валерий Залужни предупреди, че войната на Русия срещу Украйна може да продължи още поне 9 години. "Ако се опитаме да установим прекратяване на огъня, без да изградим бъдещата си отбрана, войната ще се проточи още много години. Тя започна през 2014 г. - дай Боже, да приключи през 2034 г.", заяви той в интервю за LB.ua.

Според него миналата година Украйна е навлязла в нова, коренно различна фаза на войната си с Русия. Той описа промяната в тактиката на Москва на бойното поле, като отбеляза, че Кремъл е изоставил преките нападения в полза на война на изтощение, насочена както към украинските военни, така и към цивилното население.

"В момента фронтовата линия съществува главно за убиване", каза Залужни. "През 2022 г. танковете вървяха отпред, а личният състав ги следваше... Сега танковете и войниците са си разменили местата".

Според бившия висш генерал Киев трябва да преразгледа отбранителната си стратегия и подхода към мобилизацията, за да попречи на Русия да се възползва от демографската и икономическата уязвимост на Украйна.

Коментарите на Залужни дойдоха ден след като украински и руски делегации се срещнаха в Турция за трети кръг от мирните преговори. Срещата, която продължи по-малко от час, приключи без пробив. Русия предложи само временно прекратяване на огъня за 24-48 часа, за да прибере ранените и загиналите, като отново отхвърли предложението на Украйна за пълно, безусловно примирие. Диктаторът Владимир Путин ще продължава войната и не е заинтересован от ултиматума на Доналд Тръмп "50 дни за сделка или 100-процентови мита", твърдят множество източници, близки до Кремъл, пред западни издания: 50 дни? Добре: Русия удари с авиобомби жилищен комплекс в центъра на Харков (ВИДЕО).

Путин праща на фронта отвлечени украински деца, когато навършат 18

Русия използва деца, отвлечени от окупираните територии на Украйна, за да се бият срещу собствения си народ. От 2014 г. насам повече от 35 000 деца са били изведени насила, като много от тях сега се присъединяват към руската армия след навършване на 18-годишна възраст, съобщава британското издание The Times, позовавайки се на украински официални лица.

"Целта на Путин е да унищожи Украйна като нация, започвайки от бъдещото ѝ поколение", заяви Андрий Ермак - ръководител на канцеларията на президента на Украйна, в подкаста The General and The Journalist. Той потвърди, че украинското правителство разполага с документални доказателства, включително списъци за наборна военна служба, както и с информация за непълнолетни, убити на бойното поле. "Русия иска да създаде нови войници от отвлечени украински деца - това е варварство и форма на психологическа война", подчерта Ермак.

Натаниъл Реймънд от Лабораторията за хуманитарни изследвания към Йейлския университет потвърждава пред изданието, че екипът му проучва десетки свидетелства за вербуването на отвлечени в миналото деца за участие във войната. "Това не са изолирани случаи. Имаме работа с най-мащабното отвличане на деца след Втората световна война", казва Реймънд. "Това не е превъзпитание. Това е мобилизация".

Идентифицирани са общо 116 институции, от Крим до тихоокеанското крайбрежие на Руската федерация, в които се държат украински деца. След като напуснат „лагерите за превъзпитание“, тийнейджърите се изпращат в кадетски училища, където преминават обучение с оръжие.

19-годишният Влад Руденко от Херсон разказва как през 2022 г. е бил отвлечен от апартамента на майка си под дулото на пистолет и изпратен в превъзпитателен лагер в Крим за 18 месеца. "Накараха ни да пеем руския химн, направиха ни физическа подготовка, научиха ни да стреляме", разказва Руденко. "Имах късмет, че майка ми ме измъкна оттам. Но има и украинци, които са били принудени да се бият срещу собствения си народ".

Програмата за масово отвличане на деца е в основата на заповедта за арест на Путин и руския комисар по правата на децата Мария Лвова-Белова, издадена от Международния наказателен съд в Хага през 2023 г. Самата Лвова-Белова осиновява украинско момче, Филип.

След опитите за размяна на отвлечени деца за руски пленници по време на преговорите в Истанбул Украйна категорично отказа, като предупреди за опасността от използването на деца като "търговска валута". Президентът Володимир Зеленски стартира международна кампания - връщането на децата да е заложено във всяко бъдещо мирно споразумение. "Това не е просто хуманитарен въпрос - това е доказателство, че режимът в Москва действа като терористична държава", каза Ермак.

САЩ с две военни продажби за Украйна за 322 млн. долара

Същевременно продължават новините за оръжията за Киев, с които страната да се защитава от агресията на Путин. Държавният департамент на САЩ одобри две чуждестранни военни продажби (FMS) за Украйна на обща стойност 322 млн. долара.

На 23 юли Агенцията за сътрудничество в областта на отбраната и сигурността на САЩ (DCSA) обяви продажба на бойни машини на пехотата Bradley и оборудване за поддръжка и ремонт на стойност 150 млн. долара. Другата продажба е за 172 млн. щатски долара и е за оборудване и услуги, свързани с ракетната система HAWK фаза III, включително резервни части за ракети MIM-23 HAWK, 5-тонни товарни камиони, резервни части за системата HAWK, обновяване и основен ремонт на системата за огневи единици за противовъздушна отбрана HAWK, комплекти инструменти, оборудване за изпитване и поддръжка, както и техническа помощ от правителството на САЩ и изпълнители.

Зеленски потвърди искането на Украйна за 10 системи "Пейтриът" и потвърди продължаващата работа с партньорите за осигуряването им. Той отбеляза, че Украйна разполага с ракети, но все още преговаря за лиценз за производство. Има и ключова стъпка - създава се нова производствена площадка в Германия - "все още не в Украйна, а с доверени европейски партньори", каза държавният глава.

Германската компания HENSOLDT ще достави на Украйна неразкрит брой радари TRML-4D и SPEXER 2000 на стойност 340 милиона евро. Макар и да не е официално потвърдено, твърде вероятно е покупката да се финансира от германското правителство.

През 2025 г. Норвегия е отделила общо 1 млрд. евро за закупуване на дронове, като 400 млн. евро са насочени конкретно към закупуване на безпилотни летателни апарати от украински производители, съобщи Министерството на отбраната в Осло.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Леко повишение на военната активност на фронта в Украйна отчита Генералният щаб на украинската армия. На 24 юли е имало 174 бойни сблъсъка, което е с 2 повече спрямо предходното денонощие. Руснаците са хвърлили 134 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 11 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 15 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб над 5331 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е с около 425 снаряда надолу. Руската армия е използвала 3760 FPV дрона "камикадзе", което е с около 50 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-висока интензивност отново има в Покровското направление – украинците твърдят, че са отбили 57 руски пехотни щурма там за денонощието. В спомагателното от юг Новопавловско направление е имало 14 атаки на руснаците. На второ място по интензивност на боевете всъщност е Курска област на Русия и Сумска област на Украйна, които граничат една с друга - там украинците твърдят, че са отблъснали 25 руски пехотни атаки. В Лиманското направление е имало 24 щурма на силите на Путин за денонощието. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за последните 24 часа, твърди украинският генщаб.

Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW), на база на геолокализирани кадри, установява потвърден руски напредък в пет сектора от фронта. В Сумска област те вече са южно от Яблуновка - т.е. североизточно от Суми, в посока към града. В Купянското направление са напреднали южно от Радковка и вероятно са превзели самото селище, което е на северния фланг на град Купянск. В посока Борова (Харковска област, на десния бряг на река Оскол) руските сили вече са югоизточно от Олговка - става въпрос за югоизточния фланг на Борова. В Торецкото направление те са издигнали знамето си в източната част на Яблуновка - т.е. северозападно от Торецк и южно от Константиновка, което означава, че вероятно са превзели селището. А в Новопавловското направление - по границата на Донецка с Днепропетровска област - е отчетено превземането на Дачно от страна на руските сили, т.е. южно от Новопавловка, която е в Днепропетровска област.

От Запорожка област пък има кадри, които показват как руска колона, състояща се от няколко бронирани машини на пехотата и един танк, е унищожена от 118-а механизирана бригада на украинската армия.

Според руския военнопропаганден Telegram канал "Два майора" украинците неуспешно контраатакували в три посоки в Сумска област. Той твърди, че след превземането на Яблуновка в Торецкото направление руснаците нахлули в Олександро-Калиново. Според украинския лейтенант с позивна "Алекс", който поддържа канала "Офицер+", новината за превземане на Яблуновка е "напълно невярна".

За Покровското направление пък руското военно министерство пише за превземане на Новоикономично и Зверево. За Новопавловското направление "Два майора" пише следното: "В южната част на Донецка област групата сили "Изток" унищожава противника в Зелени Хай. В посока Январско се извършва пробив в отбраната на противника, нашите сили са се приближили до Малиевка, изтласквайки противника от покрайнините на населеното място. Руските въоръжени сили са напреднали към Камишеваха, като едновременно с това се приближават към Темировка".

В най-западната част на Запорожка област се твърди, че руснаците щурмуват Плавно и приближават Степногорск. Водят се "тежки сражения", според цитирания руски Telegram канал. Това пише и "Офицер+" - че руските сили са нахлули във външните сгради на Степногорск. "Врагът също така изпрати бронирани превозни средства в Камянско, очевидно с цел да доразвие успеха на пехотата си с механизиран пробив. Досега нещата не стоят много добре в тази област", допълва "Офицер+".

Междувременно сателитната мрежа на SpaceX (на Илон Мъск) Starlink прекъсна вчера в продължение на около два часа и половина в глобален мащаб, но услугата вече е възстановена. От SpaceX заявиха, че причината е била вътрешна софтуерна грешка, която вече е отстранена. Това все пак повлия на комуникациите на фронта. Командирът на безпилотните сили на Украйна Роберт Бровди потвърди, че сигналът се е върнал, но преди това подчерта, че подобни прекъсвания са опасни и фронтовата линия се нуждае от разнообразни канали за комуникация.

"Ситуацията е ужасна, дори и да има спиране на работата в Украйна или по целия свят, врагът все пак зависи по-малко Starlink и има дългогодишен опит в използването на комуникации без тези терминали", оплака се вчера "Офицер+".

През изминалата нощ руските сили са атакували Украйна с 61 дрона и две балистични ракети „Искандер-М“ (или севернокорейски KN-23, които са подобни), съобщиха Военновъздушните сили на Украйна. Към 9 ч. на 25 юли е ясно, че са свалени с ПВО или обезвредени с електронно заглушаване 54 безпилотни машини – в северната и източната част на страната. Противовъздушната отбрана явно е „пропуснала“ 7 дрона, които са поразили четири локации, а отломки от прехванати дронове са паднали на две места. ВВС на Украйна не съобщават нищо за ракетите, изстреляни от Русия.

