50 дни? Добре: Русия удари с авиобомби жилищен комплекс в центъра на Харков (ВИДЕО)

Само ден след провеждане на третия кръг от преговори между Москва и Киев в Истанбул руските сили поразиха центъра на втория по големина украински град - Харков. Посред бял ден Русия удари с управляеми бомби и имаше мощна експлозия в близост до жилищен блок. Самата авиобомба (КАБ) е паднала край жилищния комплекс и частично е разрушила фасадата на сграда. Според ръководителя на областната администрация най-малко 16 души са ранени. Възможно е под отломките да има затрупани хора.

Имало е и втори удар - той е бил насочен към граждански обект. На мястото е избухнал пожар.

И двете бомби КАБ са поразили Шевченковския район на североизточния украински град. Първоначално се говореше за двама пострадали, включително 27-годишна жена, но впоследствие местните власти актуализираха информацията - минимум 16 са ранените.

Сред тях е 10-годишно момиче, което е получило остра стресова реакция.

"Медиците оказват цялата необходима помощ. Спасителната операция продължава", пишат от областната администрация.

Още: Часове след поредния кръг преговори: Одеса под масирана руска атака (ВИДЕО)

