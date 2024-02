Германска телевизия със скандален репортаж от Мариупол, Украйна поиска обяснение

Посещението на журналист на ZDF в Мариупол е нарушение на украинското законодателство и подобни действия могат да повлияят в бъдеще на работата на медиите в Украйна, бе категоричен говорителят на Министерството на външните работи Олег Николенко в социалната мрежа X.

Distorting reality is not journalism. Moreover, @ZDF Moscow bureau chief’s visit to occupied Mariupol without Ukraine's consent violated Ukrainian legislation. We call on @ZDF to provide an official explanation. Violating Ukraine’s laws may impact media’s further work in Ukraine. pic.twitter.com/8Gif5ZrPhq