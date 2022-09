Гигантско задръстване в Москва: Хакери поръчаха стотици таксита на един и същи адрес (ВИДЕО)

Таксиметровите шофьори са получили масови поръчки за района на Фили в руската столица, се казва и в изявление на таксиметровата компания. Оттам заявиха още, че в скоро време ще бъде решен въпросът с дължимите компенсации за случилото се. От компанията твърдят още, че са отстранили уязвимостта на системата, която е позволила хакерската атака.

Все още никой не е поел отговорност за хакерската атака, но тя се случва в момент, когато заради войната, която Русия отприщи в Украйна, се води паралелна кибервойна, в която очевидно вземат участие както организации, така и отделни хакери.

"Дейл Мел" например, припомня, че в дните, предшестващи войната, Михайло Фьодоров, министърът на цифровите технологии на Украйна, призова доброволците да създадат "ИТ армия", която "да помогне в борбата на страната му срещу Русия". Оттогава десетки руски уебсайтове бяха изведени от строя. Руските държавни медии също са обект на чести атаки и изтичане на чувствителна информация.

Someone hacked Russia’s largest taxi company and ordered all available taxis to central Moscow, creating huge traffic jams in the city.



The Russians don’t have a monopoly on hybrid warfare. pic.twitter.com/MbEiloswcA