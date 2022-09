Главният прокурор на марионетната ЛНР е убит при удар в Луганск (ВИДЕО)

40-годишният колаборатор Горенко е работил за руските окупатори още от самото начало на военните действия в Донбас през 2014 г. По първоначални данни – той е загинал от раните си в резултат на взрива.

⚡️⚡️⚡️ As a result of an explosion in the prosecutor's office building in #Luhansk, the "Prosecutor General of the #LPR" Sergey Gorenko was killed, #Russian state media reported. pic.twitter.com/xmkm5gHa2c