Удар по съд в центъра на Херсон и по прокуратурата на ЛНР (ВИДЕО)

#Russian propagandists publish footage of explosions in the center of occupied #Kherson . pic.twitter.com/UgXw6xH5gm

Кадри в социалните мрежи, публикувани от руската държавна агенция РИА Новости, показват кълбо от гъст дим, издигащо се от сградата.

Според първоначална информация, цитирана от беларуската независима телевизия NEXTA, там са се били устроили окупационните власти.

The building of the Court of Appeal in #Kherson was destroyed as a result of the strike. According to preliminary information, the occupation authorities settled in it. pic.twitter.com/IDIDGjZNPX — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

Друг клип в социалните мрежи показва как няколко души бързо се отдалечават от сградата на съда, докато около тях се разпространява димна завеса.

Kherson, footage from the place of arrival in the city pic.twitter.com/G7tydq9EuF — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 16, 2022

Все още няма информация дали има жертви и ранени и колко са те.

Междувременно в сградата на Главната прокуратура в самопровъзгласилата се за Луганска народна република също е имало експлозия. Тя се намира точно в центъра на окупирания от руснаците Луганск.

⚡️ A powerful explosion was heard in the building of the so-called "General Prosecutor's Office of the #Luhansk People's Republic" in the center of Luhansk. pic.twitter.com/65fUum46xm — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

Очаквайте подробности.