Гняв в Украйна след ВИДЕО на тема "руско военно престъпление"

На видеото се вижда как мъж в украинска униформа стои в ямата, довършва цигарата си и казва "Слава на Украйна!". След което се чуват звуци от изстрели и фразата "Умри, ****". Трябва да се уточни, че към момента не е ясно кога и къде е направено видеото, а автентичността му все още не е потвърдена от независими източници.

Предупреждаваме, че кадрите са шокиращи.

🔞Beware, this video may shock you



A video of how the invaders shot a Ukrainian prisoner of war for the phrase "Glory to Ukraine!" was circulated on the network.



