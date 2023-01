Голям бой с полицията във Франция, за да не се пенсионират по-късно (ВИДЕО)

Само в столицата Париж на протест излязоха около 400 000 души. Те се обявиха срещу плана на президента Еманюел Макрон за удължаване на възрастта за пенсиониране. Според левия профсъюз CGT те са били над два милиона в цяла Франция.

Large-scale protests are taking place in #France against an increase in the retirement age from 62 to 64 years. It is reported that the police began to disperse protesters with tear gas. pic.twitter.com/vqUFDdV7Zt

Около района на Бастилията в Париж радикални демонстранти хвърляха бутилки, кофи за боклук и димни гранати по полицията, която отговори със сълзотворен газ, за да разпръсне нарушителите на реда, твърдят журналисти от мястото на събитието. Арестувани са около 30 души, предимно членове на радикална група, наречена "Черни блокове", които са носели маски, каски и черни дрехи, съобщиха от полицията и добавиха, че са успели да отделят групата от основната демонстрация. На други места във Франция не се съобщава за сериозни инциденти с насилие.

Представеният от правителството на Макрон миналата седмица план за пенсиите ще повиши за повечето от тях пенсионната възраст от 62 години - една от най-ниските в ЕС, на 64 години и ще увеличи годините на вноски, необходими за получаване на пълна пенсия. Макрон, който говори от френско-испанската среща на върха в Барселона, защити плана си, като го нарече "справедлива и отговорна реформа".

Проучванията на общественото мнение показват, че около две трети от французите се противопоставят на увеличаването на възрастта за пенсиониране - стъпка, която идва в условията на висока инфлация и в момент, когато страната все още се възстановява от икономическите последици от пандемията Covid-19. Последният опит на Макрон за пенсионна реформа през 2019 г., прекъснат година по-късно, когато Covid-19 удари Европа, предизвика най-дългата стачка в парижката транспортна мрежа от три десетилетия насам.

The President of France, Emmanuel Macron, is trying to raise the retirement age from 62 to 64.



So the eight biggest unions across the country called a massive wave of strikes and protests today, with over 200 actions across the country.



pic.twitter.com/WiKOl69nQa