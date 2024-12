Грейна коледната елха във Ватикана: Дева Мария държи лилия вместо Исус (ВИДЕО)

Ватикана запали светлините на коледната си елха и откри тазгодишната сцена на Рождество Христово, подготвяйки се за празничния сезон на препълнения площад "Свети Петър", съобщи ABS-CBN.

Елхата и сцената на Рождеството ще останат изложени до 12 януари 2025 г.

Още: След опити да имитират Спайдърмен: Двама гръцки ученици са в кома

29-метровият червен смърч е избран измежду най-зрелите дървета в алпийската провинция Тренто, Северна Италия, с уважение към екологичната устойчивост на гората. ОЩЕ: ЛГБТ събитие влезе в официалния календар на Ватикана

📹HIGHLIGHTS | Christmas shines bright at the Vatican! On December 7, the 29-meter fir from Ledro, Italy, and the stunning Nativity scene from Grado were unveiled in St. Peter's Square. Both will be on display until January 12, 2025. pic.twitter.com/dQV5klAGkO