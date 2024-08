Гъст черен дим се издига над АЕЦ Запорожие (ВИДЕО)

Видеокадри с черен дим в най-голямата европейска ядрена централа обикалят социалните мрежи. Става въпрос за АЕЦ Запорожие.

И според украинската, и според руската страна радиационните показатели са в норма. Това казва в канала си в Телеграм ръководителят на областната администрация на Никопол Евгений Евтушенко. "Може би това е провокация или опит за създаване на паника", предположи той. Същото обяви и украинският президент Володимир Зеленски. От руска страна т.нар. губернатор на Запорожка област Евгений Балицки заяви, че няма проблем с радиационния фон.

Зеленски отново предупреди, че "докато руските терористи контролират атомната централа, ситуацията не може да бъде нормална" и че чрез нея Русия изнудва както Украйна, така и цяла Европа и света.

Балицки напомни, че всичките 6 енергоблока на централата са спрени (те са в студен режим) и че нямало опасност от експлозия. Той съобщи още, че руското министерство на извънредните ситуации работи на мястото на пожара и ситуацията била под контрол, както и че няма последствия за жителите.

МААЕ също публикува официално съобщение - според него, няма доклад за удар срещу ядрената сигурност на централата. В централната има мисия на МААЕ - на нея руснаците са казали, че става въпрос за предполагаема атака с дрон срещу една от охладителните кули, след като международните експерти са видели черен дим и преди това чули "няколко взрива". Инспекторите от агенцията нямат право да ходят никъде в самата централа, където руснаците не им разрешават.

IAEA experts witnessed strong dark smoke coming from ZNPP’s northern area following multiple explosions heard in the evening. Team was told by ZNPP of an alleged drone attack today on one of the cooling towers located at the site. No impact has been reported for nuclear safety. pic.twitter.com/pZ0VGRZtbf