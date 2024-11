Хакнаха сайта на Руската млада армия

Сайтът на Руска млада армия (аналог на "Хитлерюгенд") беше хакнат, предаде NEXTA.

Преди броени минути при опит за достъп до сайта на "военно-патриотичното" детско-юношеско движение потребителите се сблъскаха със снимка.

Картината показва Путин, гледащ дете, което казва „увийте и това в торба“ и надпис „Младата армия е най-доброто ви кратко бъдеще“ отдолу.

Вдясно е изображение на руска кола Лада и надпис: „Руската армия - сменете детето си (в оригинала, обиден аналог на думата) за местна Лада“.

The website of the Russian Young Army (analog of the "Hitler Youth") was hacked



A few minutes ago, when trying to access the website of the "military-patriotic" children's and youth movement, users were faced with a picture.



The picture shows Putin looking at a child saying… pic.twitter.com/MLAwxJSCN0