Мерц за Тръмп: Все още не е решил дали да се намеси в конфликта Израел - Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е решил дали американските военни ще се намесят на страната на Израел в конфликта с Иран, заяви днес германският канцлер Фридрих Мерц, предаде БТА. Преди началото на днешните срещи на върха на Г-7 в канадския планински курорт Кананаскис Мерц каза пред германския телевизионен канал "Велт", че САЩ "очевидно все още не са взели решение" дали да се присъединят към нанасянето на удари по Иран. "Решението вероятно ще бъде взето в близко бъдеще", добави канцлерът.

Вчера Мерц разговаря с Тръмп 20 минути. Това е втората среща между двамата лидери, откакто германският канцлер встъпи в длъжност миналия месец. По-късно Тръмп си тръгна преждевременно от срещата на върха на водещите световни демокрации, по сведения заради ситуацията в Близкия изток. Още: Иран с условие за нови преговори със САЩ. Тръмп: "Да се предадат!" (ВИДЕО)

"Сега много зависи и от това доколко режимът на моллите е готов да се върне на масата за преговори", каза Мерц, визирайки ръководството в Техеран. "Ако не, може да има такова по-нататъшно развитие, но трябва да изчакаме и да видим", допълни Мерц.

"Този режим е много отслабен и вероятно няма да се върне към предишната си сила, което прави бъдещето на страната несигурно. Ще трябва да изчакаме и да видим", каза още Мерц в интервю за "Велт".

Той добави, че предложението на европейците за дипломатическа подкрепа, ако преговорите се възобновят, все още е в сила като преди атаките. "Ако възникне нова ситуация, Германия, Франция и Обединеното кралство отново ще бъдат готови да окажат дипломатическа помощ, както беше до миналия четвъртък", заяви той. Още: Иран заговори за примирие. Какви са условията?

⚡️Merz: Israel is doing the dirty work for all of us



German Chancellor Friedrich Merz spoke this morning with ZDF about the ongoing war between Israel and Iran, stating:



“This is the dirty work Israel is doing for all of us. We are also victims of this regime. This mullah… pic.twitter.com/mBbkaeMLne