Хвърлиха болничен директор в контейнер за боклук (ВИДЕО)

В района на Житомир в Украйна директор на местна болница беше хвърлен в контейнер за боклук, предаде NEXTA. Причината хората да направят това е закриване на отделението по неврология и съкращенията на персонала. Възмутени жители организираха протест и изхвърлиха в кофата за боклук началника, подписал заповедта. Още: Мощни удари в Житомир, Бориспол и Харковска област (ВИДЕО)

😱In Ukraine’s Zhytomyr region, a local hospital director was thrown into a dumpster



The reason? The closure of the neurology department and staff layoffs. Outraged residents held a protest and dumped the official who signed the order into the trash. pic.twitter.com/Eb1G2tpqxQ