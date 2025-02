Кремъл вече допусна Украйна да може да се присъедини към Европейския съюз, но не и към НАТО. Изведнъж обаче и това се оказа недостатъчно за Руската федерация. Тя поиска Алиансът да се откаже от обещанието си от 2008 г., което гласи, че един ден ще бъде предоставено членство на Украйна и Грузия. Киев също така трябва да се съгласи на неутралитет, заяви във вторник, 18 февруари, говорителката на руското външно министерство Мария Захарова.

„Струва си да се отбележи, че отказът Киев да бъде приет в НАТО вече не е достатъчен“, каза тя в отговор на въпрос на Reuters. „Алиансът трябва да се откаже от обещанията от Букурещ от 2008 г. В противен случай този проблем ще продължи да трови атмосферата на европейския континент“.

