И рускините на война: Губернаторът на Белгород поощрява (ОБЗОР - ВИДЕО)

3 000 000 рубли еднократно до 31 декември, 2024 година, ако се запишеш за професионална служба в руската армия. Това обеща губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков. Именно Белгородска област, заедно с Курска, усетиха най-много и най-жестоко последствията от подпалената в Украйна война от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Офертата от 3 000 000 рубли е на местно ниво – парите се плащат от Белгородска област. На федерално ниво, т.е. плащанията от руския държавен бюджет, са 400 000 рубли – еднократно, ако се запишеш в руската армия. Но по региони и области даваните еднократни премии са доста по-големи – заявката на Гладков обаче удари в земята всички досега: Путин също реши: Повече пари, ако се запишеш войник. Заден ход за смартфоните в руската армия

Гладков обърна внимание и на жените, които "искат да се запишат в руската армия". Той го направи във видеообръщение, уж отговаряйки на въпрос. От думите му излезе, че за войната в Украйна руската армия търси медици, явно доста. Затова – ако сте жена, имате средно или висше медицинско образование, и се запишете в руската армия, подписвайки професионален договор, тогава "ще изпълнявате задачи в рамките на "специалната военна операция (СВО)" (гнусното име, което режимът на Путин налага за войната в Украйна):

Същевременно Bloomberg съобщава, че Брюксел обмисля как да заобиколи поредното вето на Унгария, което спира над 6 млрд. евро военна помощ за Украйна – по Европейския механизъм за мира. Въпросните средства са компенсация, която се превежда от ЕС за страни-членки, които доставят оръжие за Украйна. Виктор Орбан обаче ги блокира: Унгария блокира милиарди евро компенсации към страните от ЕС за оръжията за Украйна

Каква е алтернативата? Брюксел проучва настроенията сред страните-членки да се правят доставки на оръжие за Украйна на доброволна основа, докато нещата с Европейския механизъм бъдат уредени. Елемент от стратегията е да има двустранни споразумения с Украйна, тогава ще може да има разблокиране на средства и даващите оръжие да получават пари за това. Днес, 8 октомври, предстои среща на посланиците на ЕС, на която трябва да се разбере накъде духа вятърът.

Същевременно, украинският премиер Денис Шмигал обяви на среща със словашкия си колега Роберт Фицо, че Украйна няма да поднови договора с Русия за транзита на петрол и газ към Европа след изтичането му. Причината е ясна – Украйна иска да ограничи по всякакъв начин приходите в руския държавен бюджет, защото те се харчат най-много за водене на война срещу самата Украйна. Шмигал призова всички страни-членки на ЕС да се откажат от руския петрол и газ, за да помогнат войната да спре. Фицо гостува в Украйна, но не отиде до Киев – и имаше наглостта да говори защо да не се обстреля "някой фонтан в Брюксел" с дългобойни ракети, за да разбере Европейският парламент "за какво става въпрос" след като предлага да няма ограничения пред Украйна да ползва западно оръжие: ЕП: Страните да вдигнат ограниченията, за да може Украйна да ползва западно оръжие срещу Русия

The MIM-104 Patriot anti-missile system is working against Russian missiles. pic.twitter.com/nm2Ncs2j6R

В Черно море вече има общо 16 руски военни кораба, като 7 от тях са ракетоносци. Ракетоносците могат да изстрелят общо 48 ракети "Калибър", предупреждава украинският генщаб. Информация за навлизането на повече руски военни кораби в Черно море дойде още вчера сутринта. Продължават да горят цистерни-резервоари на морския терминал за петролни продукти във Феодосия:

It is reported that in Feodosia, occupied Crimea, another oil tank caught fire. In total, six tanks are now reportedly damaged/destroyed. pic.twitter.com/kQBMED8NpY