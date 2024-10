В Москва търсят войници по улиците: Стряскащи данни за руските загуби само в едно направление (ОБЗОР - ВИДЕО)

В руската столица Москва местната милиция и съответните правоохранителни органи засилват проверките сред живущите в града мъже – дали проверяваните са навършили съответните години, за да могат да влязат на служба в руската армия. Сигнали за "руската милиционерска активност" под формата на видеа се появяват все по-често в социалните мрежи:

Russian media: "Moscow raids conscripts"



According to reports, since the beginning of the fall conscription campaign, law enforcement officers have been checking residents of the Russian capital of conscription age.



Young people are stopped in the metro. pic.twitter.com/C82Si27ISP