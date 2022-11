Има си семейство и не е военен: Руският посланик във Великобритания обясни защо синът му не е на фронта

"Синът ми вече е възрастен. Той има семейство", каза руският посланик и той добави, че "не вижда възможност" синът му да бъде призован, тъй като "не е обучаван във военната сфера".

Очевидно за децата на дипломатите това се явява обективна пречка да получат повиквателна, но за редовите руски граждани фактът, че са семейни и нямат военна специалност не е проблем да бъдат изпратени на фронта.

🤡 "My son is already an adult. He has a family," - Russian ambassador to the UK explained why his son is not at the front.



He also said that he "does not see the possibility" for his son to be drafted, since he "was not trained in a military sphere."pic.twitter.com/skRvugjEDD