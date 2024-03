На видео от залата на първите минути на нападението ясно се вижда служител на тази служба с куче (дали е имал оръжие не е ясно от видеокадрите), който веднага след началото на стрелбата бързо бяга, добавя ВЧК-ОГПУ.

"Полицейски служители пристигнаха на мястото на терористичната атака в "Крокус Сити Хол" 5 минути след получаването на сигнали за стрелба в Красногорск. Информацията, че водач на полицейско куче със служебно куче напуска местопроизшествието е фалшива. Това съобщи официалният представител на руското МВР Ирина Волк, цитирана от изцяло контролираната от Кремъл руска информационна агенция ТАСС.

