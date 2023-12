Инцидент отмени всички полети на летището в Женева (ВИДЕО)

"Не се съобщава за пострадали и в момента екипите работят по ситуацията", заявиха от летището, без да дават повече подробности за инцидента. В социалните мрежи се появи информация, че частен самолет е аварирал и е останал блокиран в тревните площи край пистата. В Х се появиха и кадри от инцидента.

🇨🇭 🔴‼️ BREAKING: Flights delayed after a private jet gets stuck on the grass at Geneva airport, Switzerland after leaving the runway. pic.twitter.com/ztRcpd52n2