Инцидент взе жертви: Мост се срути в Нидерландия (ВИДЕО)

Длъжностни лица описаха срутването на моста като "промишлена авария" и казаха, че е в ход разследване на причината. Мостът трябва да пресича голям канал като част от нов околовръстен път, планиран за Лохем, град в източната провинция Гелдерланд.

Единият от загиналите работници е от Белгия, а другият от Полша, съобщават властите пред холандската телевизия NOS. Не са предоставени повече подробности, като техните имена или възраст.

Десетки хора наблюдаваха как частта от моста се завърта на място, когато се срутва. Съобщава се, че им е оказана психологическа помощ. Един свидетел съобщи, че е видял арката да се люлее и след това е чул силен, внезапен удар.

Местният кмет Себастиан ван 'т Ерве казва пред агенция Франс Прес, че всички са били шокирани от инцидента на дългоочаквания път. „Ние разработваме конструкцията в продължение на пет години. И след това само за един ден всичко се срутва, убивайки двама души, ранявайки други двама“, казва той. Кметът добави, че причината за срутването все още не е ясна и разследването продължава. Местните власти съобщават, че двамата ранени са откарани в болница.

