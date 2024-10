Информационна война: Руски военен пилот пита къде са ни премиите за бомбардировките в Курска област (СНИМКА)

"Уважаемо военно министерство. Скоро ще полетя със запас от авиационни бомби да униищожавам (украинските) окупатори в Курска област. Обидно ми е и заради екипажа ми, че от август насам не получаваме надбавка за контратерористичната операция (в Курска област)". Снимка с такъв надпис върху авиационна бомба обикаля социалните мрежи - дали е автентична няма начин да се каже.

Руските авиационни бомби са едно от най-ефективните оръжия във войната в Украйна - оръжие, което оказва много пряко влияние върху развитието на бойните действия: Умни бомби срещу дронове: Най-силните оръжия на Русия и Украйна на фронта сега (ВИДЕО)

Откакто на 6 август, 2024 година украинската армия започна операция "Курск", руснаците лека-полека вкараха в употреба авиационните бомби за бомбардировки и в Курска област. В последните два-три дни те хвърлят по над 70 на ден само там, по данни на украинския генщаб: Украйна чака севернокорейците, ново проучване показа руска психоза за Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Well that's a new one. Pilots of a Russian bomber left an appeal to the Ministry of Defence written on a glide bomb complaining about lack of bonus pay for bombing their own country:



"Dear Ministry of Defence, I’m FAB with UMPK.

Soon I will fly to destroy occupiers in Kursk Obl.… pic.twitter.com/dvK2O4ds6U