Умни бомби срещу дронове: Най-силните оръжия на Русия и Украйна на фронта сега (ВИДЕО)

Военните действия след падането на Авдеевка специално на запад от малкото градче се характеризират така – Русия засипва с авиационно управляеми "умни" бомби украинските защитни позиции и ги срива, което позволява пехотата ѝ, както и бронираните ѝ машини да напреднат. Т.нар. умни бомби имат обхват от около 70 километра – при пускане те могат да се управляват, тъй като имат крила и навигационна система и да се насочват към точно определена цел. Същевременно украинците използват огромно количество FPV дронове, но с тях само забавят руското настъпление, не го спират и вероятно така се опитват да организират по-солидна отбрана при по-големи населени места, още по на запад от Авдеевка. Това е позиция, пресподелена от политическия анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке – като подкрепа на думите си той публикува геолокализирани снимки на разрушени от руски авиационни бомби сгради, за които твърди, че са били подготвени украински защитни позиции в село Орловка: Украинската армия: Врагът използва тактика, срещу която нямаме противоотрова

FPV Drones at work in the area of Avdiivka. Mainly focussing on infantry and supply vehicles. pic.twitter.com/VkYqvPNdkJ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2024

Украйна не е напълно беззащитна, въпросът е във възможностите ѝ – неслучайно само за десетина дни украинските ВВС обявиха сваляне на общо 14 руски изтребител-бомбардировачи, последният от които е "приземен" завинаги на 1 март сутринта съгласно съобщение на украинските ВВС. Тези самолети се използват именно за хвърляне на умни бомби, тоест те се приближават много близо до фронтовата линия. Явно е, че руснаците поемат доста риск в опит да си осигурят по-голям напредък на запад от Авдеевка: "Руските пилоти никакви изводи не си правят!": Украинците свалиха втори Су-34 за днес. Но поне засега загубите им, макар и звучащи стряскащо, не са такива, че да бъдат ефективно спрени след Авдеевка. Цената на руското настъпление без съмнение е огромна – в жива сила и военна техника, примери от фронта при Авдеевка могат ясно да бъдат видени в следващите три видеа (18+):

ВИДЕО 1 (18+) показва спрян руски опит за атака с бронетранспортьор и пехота благодарение и на американски БТР "Брадли"

ВИДЕО 2 (18+) показва неутрализиран руски танк Т-80 и десетки трупове на руски войници покрай него

ВИДЕО 3 (18+) показва чували с трупове на руски войници, заснети от техен другар отново в околностите на Авдеевка, докато руският войник прави обиколка и оценка какво са постигнали.

Какво могат умните бомби се вижда и когато ги използват украинците – пример от украински удар с такова оръжие на територията на коксохимичния завод в Авдеевка:

JDAM strikes on Russian positions inside the Avdiivka Coke Plant. pic.twitter.com/6NmGvzUkKF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2024

Оценката на главнокомандващия украинската армия

В специална публикация в социалните мрежи, главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) генерал Олександър Сирски коментира непосредствените трудности и задачи пред Украйна на фронта.

"В продължение на три дни стана ясно защо в случаи на един и същи личен състав, оръжия и военна техника някои бригади успяват да отблъскват вражеските атаки и да задържат позиции, а други не могат. На първо място зависи от командира на бригадата, нивото му на подготовка, опит, способност да взема адекватни и балансирани решения и разбиране за пълнотата на отговорност за изпълнението на възложените задачи и за живота и здравето на подчинените му. Със сигурност голямо значение играе нивото на подготовка и координация на щаба, чрез който командирът поставя задачи. Затова в някои екипи, където има проблеми с подготовката на щаба, са изпратени екипи от специалисти, които да предават опит и да окажат помощ. Изслушани са офицерите и заместниците и са взети всички необходими решения относно осигуряването на резерви, боеприпаси, дронове и друга техника. В някои случаи, когато командирът не контролира фронта и така заплашва живота на подчинените си и позициите, бях принуден да вземам кадрови решения", посочва Сирски. Показателно е, че командващият Таврийското направление на украинската армия генерал Олександър Тарнавски посочи, че в направлението към Авдеевка руснаците увеличават подкрепленията и имат "значително предимство" с боеприпасите, "поради което имат някои локални успехи".

Генерал Сирски изрично похвали 54-та, 25-та и 47-ма бригада заради действията им при Орловка и Бердичи, както и 79-та бригада заради Новомихайловка. По-долу можете да прочетете обзор за събитията на тези места.

Combat footage from the 3rd Assault Brigade fighting in Avdiivka.



"The combat groups took up positions in one of the private sector buildings and started shooting in the direction of the enemy. During the heavy fire, the enemy hit the building where our fighters were located.… pic.twitter.com/MpO0NR5nqu — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 1, 2024

Къде са снарядите и оръжията от Запада?

Пределно ясно е, че макар да се оказаха успешна военна иновация, FPV дроновете не могат да се сравняват с конвенционалната артилерия като способност да нанасят поражения. Но Украйна вече страда от дефицит на артилерийски снаряди и това не е тайна.

Бърза помощ от САЩ не може да се очаква – Майк Джонсън, протежето на борещия се за втори мандат в Белия дом Доналд Тръмп, много ефективно забави процеса, а за Украйна времето е от съществено значение: Конгресмен републиканец ще финтира Майк Джонсън за милиардите за Украйна. Затова сега погледите са насочени към Европа и инициативата на Чехия да бъдат събрани пари за 800 000 снаряда калибър 155-мм, които Прага е намерила от външни на Стария континент източници – откъде точно, не се дискутира публично. Агенция Bloomberg вече съобщи, че първата пратка може да дойде в Украйна до няколко седмици – твърдението е на чешкия зам.-министър на отбраната Ян Ирес.

На този фон, германският канцлер Олаф Шолц вече е поставен в положение на клоун заради далекобойните ракети "Таурус". В руското пространство на Телеграм бяха публикувани записи, предполагаемо на разговор на висши германски офицери и как те обсъждат препятствията пред доставката на "Таурус" за Украйна, както и какво може да бъде направено с тези ракети – успешен удар по Кримския мост. Руската пропаганда обаче изкриви разговора в смисъл, че Германия планира да срине моста – Юлиян Рьопке подробно коментира отразената история в "Билд", включително с публикация в профила си в Twitter, че е недопустимо такива разговори да се водят по открита линия, която може да бъде засечена от руснаците. А председателят на Комисията по европейските въпроси в Бундестага Антон Хофрайтер атакува Шолц и го обвини, че лъже, че за да бъдат дадени "Таурус" на Украйна трябвало да има германски войници на украинска територия, за да обучават и контролират използването на ракетите. Шолц говори, движен от безпочвен страх и над 20 години погрешна политика спрямо Русия, смята Хофрайтер, цитиран от ZDF – той напомни как Германия над 2 десетилетия залагаше на това, че стига бизнесът да върви, Путинова Русия ще е доволна и няма да се обърне към милитаристичната визия на развитие на СССР: Лондон с идея към Шолц как "Таурус" да отидат в Украйна, той измисли ново извинение

Войната в Украйна: Развитие на военните действия

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, интензивността на бойните действия по целия фронт намалява леко, като руснаците са съсредоточени в три направления, а в другите има затишие. През изминалото денонощие е имало 82 бойни сблъсъка – 29 отбити руски пехотни атаки в направлението "Маринка", което вече се нарича Новопавловско направление (Красногоровка, Григоровка, село Победа, Новомихайловка), 24 отбити руски пехотни атаки по линията Невелско – Първомайско – Тоненко – Орловка – Бердичи (от югозапад на северозапад в полукръг от 10-20 километра) и 14 отбити руски пехотни атаки в Лиманското направление, по линията Терно – Ямполовка – Роздоловка, както и при Билохоровка (всичко това на 10-15 километра запад-югозапад от Кремена). Няма нито една руска пехотна атака при Купянск или в Западното Запорожие, при Работино и Върбово (направлението Орехов – Токмак – Мелитопол), казват украинците, но има геолокализирани видеокадри на руски бомбардировки с авиационни "умни" бомби по украински понтонни мостове през река Оскил. В Купянското направление изтикване на украинската армия на запад от река Оскил е считано за основна руска цел. Популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, потвърждава за затишието на Ореховското направление.

(КАРТА) Извън официално казваното от украинска страна вече се засилват коментарите на украински анализатори, че голяма част от Орловка е изоставена. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, предупреждава в нов анализ, че руснаците ще хвърлят 348-ми мотострелкови полк от 90-та танкова дивизия откъм Горловка, за да пробият през Бердичи или Новобахмутовка. Машовец също казва, че според неговите данни южната част на Орловка е руско владение и руснаците са стигнали до един от каскадата водоеми в района на Тоненко и Орловка – Зорянския язовир. Вероятно руснаците са си поставили като оперативна цел да стигнат поне до Очеретино – Уманско, смята о.з. полковникът. А "Рибар" е още по-краен в обзора си – и северната част на Орловка е превзета, украинците се оттеглиха към Уманско:

If you wanna know why Ukrainians don't have a chance: This was the main defense position on the Eastern end of the village. It was facing towards the road from Lastochkyne. It was wiped out by four FAB-500 bombs. Six buildings ceased to exist – just like the defenders ... pic.twitter.com/dL0cfgFuna — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) March 1, 2024

Има обаче геолокализирани видеокадри, показващи, че руски сили са влезли в южната част на Новомихайловка – издигнато е руското знаме на около 300 метра от центъра на града. Украинците удържат засега, но тенденцията е ясна, смята Юлиян Рьопке.

Специално за Бахмут "Рибар" предупреждава, че ситуацията е неясна – в Ивановско (на 5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) боевете продължават, руснаците имат частичен контрол на източните покрайнини на селото, прибързано е да се говори за превземане на Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут). Това са двете опорни точки на украинската армия, които защитават от по-далечна дистанция Часов Яр. Ако те паднат, особено Ивановско, руснаците ще могат да атакуват масирано с пехота Часов Яр и то от няколко посоки. За Ивановско руският военен телеграм канал твърди, че украинците използват системи за заглушаване на дронове много активно и прехвърлят подкрепления. В сутрешната сводка на украинския генщаб е посочено, че има 8 отбити руски пехотни атаки при Ивановско, Богдановка и Андреевка (10 километра юг-югозапад от Бахмут).

Говорителят на украинското командване "Изток" (Хортиця) капитан Иля Йевлаш изрично коментира, че украинската армия е подготвила защитни позиции при Часов Яр, включително фортификации, някои от които в самия град. Американският мозъчен тръст ISW (Институт за изучаване на войната) коментира, че има снимкови кадри, потвърждаващи това, но нарочно не ги показва публично. Потенциална загуба на Часов Яр отваря пътя на руснаците към Славянск и Краматорск и завладяването на цялата Донецка област.

