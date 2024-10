Украйна чака севернокорейците, ново проучване показа руска психоза за Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Северна Корея подготвя 2 бригади, всяка с по 6000 войници, за да помага на Русия на бойното поле в Украйна. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в традиционното си видеообръщение за деня, което се излъчва в неговите профили в социалните мрежи.

Според ръководителя на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов още от днес, 23 октомври, в Курска област може да се появят първите севернокорейски войници. ГУР обаче няма точни данни колко голяма ще е "първата партида", нито с какво оборудване ще разполага – това стана ясно от думите на Буданов пред The War Zone.

Няма просто да стоим, а ще отговорим решително на незаконно военно сътрудничество между Северна Корея и Руската федерация – това заяви зам.-съветникът по национална сигурност на Южна Корея Ким Тае-хьо, предаде Yonhap. Вече има медийни спекулации за възможни доставки на южнокорейски ракети за Украйна – специално Cheongung-II "земя-въздух“, със среден обсег. Тези ракети са оптимизирани да унищожават балистични ракети.

Междувременно, поредно социологическо проучване показа какви са настроенията на руснаците. То е на изследователския проект "Хроники" и е цитирано от руските опозиционни медии "Медуза" и "Настоящее время". Оказва се, че 78% от отговорителите одобряват това, което издирваният от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин прави. И 83% от отговорилите колко подкрепят Путин искат руското правителство да се съсредоточи върху вътрешните и икономическите проблеми на Русия, докато режимът на Путин се съсредоточава върху войната в Украйна! По въпроса с Украйна – 61% от запитаните, които казват, че одобряват Путин, искат сключване на мирен договор, само 25% искат всеобща мобилизация вместо мир. А сред тези, които открито си казват, че не одобряват управлението на Путин, 79% искат мирен договор с Украйна: Парадокс: Повечето одобряващи Путин руснаци искат точно обратното на неговите действия

След буквално получилият се ден за почивка (21 октомври), на 22 октомври интензивността на бойните действия в Украйна отново се увеличи, но е далеч от най-високите регистрирани нива (над 200 и повече руски пехотни атаки). За денонощието са регистрирани общо 166 бойни сблъсъка, с 32 повече на дневна база. Хвърлени са огромен брой управляеми авиационни бомби от руснаците – цели 165. Увеличил се е и мащабът на руския артилерийски обстрел – 4500 изстреляни снаряда, с 500 повече от нормата за последните два дни, сочат данните от сутрешната сводка на украинския генщаб (в статистиката не влиза случващото се в Курска област).

Най-горещото направление е Покровското – 56 отбити руски пехотни атаки. На второ място е Кураховското направление, с 47 отбити руски пехотни атаки. Следват Лиманското и Купянското направление, с по 14 и 13 руски пехотни атаки съответно. Във Времеевското направление, което е спомагателно от юг на Кураховското, е имало 10 руски пехотни атаки – извън тези направления руската активност е минимална. Селидово и Курахово остават основни непосредствени цели на руската армия: Големите жертви влияят: Русия не гледа на първо място към Покровск - анализ (ВИДЕО)

(КАРТА) Вече има потвърдени и от украински източници данни, че след вълна от атаки с бронирана техника руснаците са успели да влязат на позиции в източните покрайнини на Селидово. Украинците се мъчат да удържат до засилването на есенно-зимните дъждове, които ще спънат много използването на тежка военна техника. Според данни на анализатор от проекта Oryx, който оценява загубите на военна техника от руска и украинска страна единствено на база доказателства със снимки и видеа, които се геолокализират, от началото на 2024 година досега Русия е загубила 1919 единици бойна техника (танкове, БТР-и, гаубици, системи за залпов огън и т.н.) в Покровското направление – от тях 554 танка и 1083 бронирани машини. За сравнение, Украйна е загубила 393 единици, от които 95 танка и 146 бронирани машини на пехотата.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, публикува анализ за Купянското направление. Ясно е, че руснаците там се целят към пробив на запад от река Оскол по линията Хромално – Глушково и ако успеят, да пробият през Боровая (Борово) до самия град Купянск, посочва експертът. Машовец обръща внимание и на моментната ситуация – руската армия е заобиколила Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск) и вече е стигнала до река Гнилица. "Очевидно в тази посока врагът ще се опита в близко бъдеще да отреже няколко селски пътя, водещи към Синковка от юг, както и да стигне до река Оскол, срещу село Голубовка". Крайната цел – украинската армия да отстъпи изцяло от Синковка към Петропавловка (7 километра източно от Купянск), казва о.з. полковникът. Той посочва, че при Степная Новоселовка руснаците засега не постигнат нищо съществено, защото хвърлят повече усилия към Крухляковка (Кругляковка). Машовец счита, че засега руската армия не е успяла да постигне целта си от широк плацдарм на река Оскол, но има напредък точно при Крухляковка и там е най-голямата моментна опасност от руско предмостие през реката, с което да отреже линията Купянск – Узловой на север. При Крухляковка руснаците често атакуват с бронирана техника, има регистрирана атака с над 20 единици танкове и БТР-и, добавя Машовец. Неговите оценки – руската армия в това направление е от около 34 000 войници, с 430 танка и 710 бронирани машини на пехотата. Отделно, до 10 самолета щурмова авиация, уточнява Машовец.

Каква е крайната руска цел за Купянското и Лиманското направление – колкото се може по-голям руски плацдарм през реките Оскол и Жребец (в района на Макеевка и Невско за Лиманското направление - руското военно министерство обяви, че руската армия е превзела Новосадово и това дава по-добра опорна точка за руските атаки срещу Терно) и подсигуряване на фланг за бъдеща голяма операция срещу градовете Краматорск и Славянск. "За да започне настъпателна операция към Славянск и Краматорск от север, врагът дори няма да трябва да пресича река Оскол, а само ще организира настъпление строго от север на юг, по левия ѝ бряг, започвайки от Боровая 9село Борово). В този случай десният му фланг ще бъде прикрит от самия Оскол. В момента се решава съдбата на кръстовището за Харковска, Донецка и Луганска област", заключва Машовец.

(КАРТА) Появяват се все повече данни, включително от украински източници, че руснаците опитват да вървят южно от Часов Яр, към Константиновка, по път Т0504. Те са достигнали язовира "Централний Ставок". За сметка на това обаче, изглежда Андреевка – на 10 километра югозападно от Бахмут, отново е минала в украински ръце.

(КАРТА) В Курска област вече е ясно, че в района Любимовка, Кореневска община, украинската армия извършва серия от контраатаки. Става въпрос вече за района на село Зелен път, което беше обявено за върнато в руски ръце преди малко над една седмица. Боевете са много жестоки и е ясно едно – украинската армия не само не отстъпва, а успява да си върне някои позиции, които преди това са преминали в руски ръце. Боевете всъщност показват, че основната украинска крепост, при Суджа, за момента не може да бъде сериозно застрашена - дори "Рибар" признава, че село Нови път, Глушковски район (най-западната точка на боеве в Курска област) все така си е в украински ръце и няма потвърждение на големия шум в руските Z-канали от миналата седмица как украинците били изтикани от него и то чак зад международната граница:

