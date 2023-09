Интернет гръмна с убийствени мемета след удара по щаба на руския Черноморски флот (СНИМКИ)

Ето някои от тях:

Силуетът на главния разузнавач на Украйна Кирило Буданов на заден план на разрушеното здание на щаба казва много.

Путин се пита какво става със защитата. Или може би не се пита, зависи дали са му съобщили за удара.

"Нов адмирал на флота ли избират?"

Чудесна картичка с надпис "Поздрави от Крим" с президента Зеленски, навестил небрежно щаба по въздух:



Украинците не пропуснаха да осмеят и монтирания по-рано от руснаците в Крим билборд с надпис: "И какво следва? Дори камъни да падат от небето! Ние сме си в нашата родина".

А ето и "първата реакция" на топ разузнавача Буданов на удара:

The photo shows a missile flying at the headquarters of the Russian Black Sea Fleet in Sevastopol.



At this moment, the headquarters is already on fire, which means that there were at least two attacks on it. pic.twitter.com/1quO7SF6lq