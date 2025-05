"Искате примирие? Аз искам да умрете" - това заяви руският телевизионен водещ Владимир Соловьов, едно от най-мощните пропагандни оръжия на руския диктатор Владимир Путин. С думите си той визираше Европа и Украйна.

В своето редовно предаване, Соловьов нарече европейците "мръсници", като не пропусна да наругае и украинците с обидното на руски език наименование "хохли" - защото в украинския език там, където в руския се използва "г", се употребява "х".

"Ние сме различни – затова вие, европейски мръсници, заслужавате само едно нещо от нас – мъст", настоя Владимир Соловьов.

