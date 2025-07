Искри и обиди прехвърчаха между Медведев и републикански сенатор заради новия ултиматум на Тръмп

Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност на страната Дмитрий Медведев влезе в спор с близкия до Доналд Тръмп сенатор републиканец Линдзи Греъм в социалната мрежа X. Поводът - новият ултиматум на американския президент спрямо диктатора Владимир Путин за постигане на "сделка" и прекратяване на огъня в Украйна. На 14 юли Тръмп бе заплашил с 50-дневен прозорец, в който стопанинът на Кремъл има възможност да осъществи примирие, в противен случай би се изправил срещу мита и вторични санкции. Вчера, 28 юли, обаче републиканецът заяви, че срокът вече е 10-12 дни - т.е. максимум до 9 август.

Впоследствие Медведев написа в X: "Тръмп трябва да помни 2 неща:

1. Русия не е Израел или дори Иран.

2. Всеки нов ултиматум е заплаха и стъпка към война. Не между Русия и Украйна, а със собствената му страна. Не поемай по пътя на Сънливия Джо (така опонентите на бившият президент Джо Байдън го наричат иронично, бел. ред.)".

Trump's playing the ultimatum game with Russia: 50 days or 10… He should remember 2 things:

1. Russia isn't Israel or even Iran.

2. Each new ultimatum is a threat and a step towards war. Not between Russia and Ukraine, but with his own country. Don't go down the Sleepy Joe road!